Sensibilisation : Manger bouger, Mediagraph, Nantes

Sensibilisation : Manger bouger Mardi 24 mars, 14h00 Mediagraph Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T14:00:00+01:00 – 2026-03-24T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-24T14:00:00+01:00 – 2026-03-24T15:00:00+01:00

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.

Sensibiliser à l’importance de bien manger et bouger au quotidien pour préserver sa santé et son bien-être.

Découvrir des conseils simples et accessibles au travers d’applications pour adopter de bonnes habitudes alimentaires et rester actif au quotidien.

Mediagraph 1 Rue d'Auvours, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

