Sensibilisation : Utiliser les jeux en ligne pour entraîner sa mémoire Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Senior

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles. Découvrir comment les jeux en ligne peuvent stimuler la mémoire et les capacités cognitives de manière ludique.Apprendre à choisir des jeux adaptés, sécurisés et bénéfiques pour s’entraîner régulièrement en toute confiance.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr 0240121912 https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/



Afficher la carte du lieu Mediagraph et trouvez le meilleur itinéraire

