Sensibilisation : Utiliser les jeux en ligne pour entraîner sa mémoire, Mediagraph, Nantes

Sensibilisation : Utiliser les jeux en ligne pour entraîner sa mémoire Mardi 10 février, 14h00 Mediagraph Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-10T14:00:00+01:00 – 2026-02-10T15:00:00+01:00

Fin : 2026-02-10T14:00:00+01:00 – 2026-02-10T15:00:00+01:00

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.

Découvrir comment les jeux en ligne peuvent stimuler la mémoire et les capacités cognitives de manière ludique.

Apprendre à choisir des jeux adaptés, sécurisés et bénéfiques pour s’entraîner régulièrement en toute confiance.

Mediagraph 1 Rue d’Auvours, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240121912 »}, {« type »: « email », « value »: « helenetoussaint@assomediagraph.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/ »}]

Découvrir comment les jeux en ligne peuvent stimuler la mémoire et les capacités cognitives, et apprendre à choisir des jeux adaptés, sécurisés et bénéfiques. jeux memoire