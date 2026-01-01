Sensibilisation : Utiliser l’IA au sein de mon association Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.Le 5 mai ???? Sensibilisation : Utiliser l’IA au sein de mon associationDécouvrir comment l’intelligence artificielle peut soutenir les activités associatives : communication, organisation, création de contenus.Comprendre les bonnes pratiques et limites de l’IA pour l’utiliser de manière éthique, responsable et adaptée aux besoins de l’association.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix
02 40 12 19 12
http://www.assomediagraph.fr
epn.auvours@assomediagraph.fr



