Sensibilis’haie découvrez le rôle de la haie dans nos paysages le pas du fief Saint-Julien-de-l’Escap

Sensibilis’haie découvrez le rôle de la haie dans nos paysages

le pas du fief Fédération Départemental des Chasseurs Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Venez découvrir comment les haies transforment nos paysages agricoles et pourquoi leur rôle est essentiel pour la nature, l’agriculture et la chasse. Ce temps d’échange se prolongera autour d’un moment convivial.

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le pas du fief Fédération Départemental des Chasseurs Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine f.thomas@chasseurs17.com

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English :

Come and find out how hedgerows are transforming our agricultural landscapes and why they play such a vital role for nature, agriculture and hunting. The discussion will be followed by a chance to socialise.

L’événement Sensibilis’haie découvrez le rôle de la haie dans nos paysages Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge