Sensor.iel cordemais Cordemais Mardi 28 avril, 09h00 Gratuit

Un événement immersif pensé pour les chefs d’entreprise et les indépendants, autour d’un thème aussi simple qu’essentiel : l’écoute.

Un événement immersif pensé pour les chefs d’entreprise et les indépendants, autour d’un thème aussi simple qu’essentiel : l’écoute.

Au programme de cette expérience sensorielle :

Un atelier sur “Les oiseaux” : temps de déconnexion court mais puissant pour reconnecter corps et esprit à la nature grâce au chant des oiseaux

Un atelier sur “L’émotion” : temps d’immersion sensoriel pour explorer des playlists étudiées scientifiquement sur les émotions procurées et leurs bienfaits

Un atelier sur “La mer” : immersion sonore, comme un temps suspendu pour ressentir la fragilité de l’océan, éveiller les consciences et transformer l’émotion en engagement.

Ces ateliers immersifs seront suivis d’un temps de réseautage, permettant aux participants d’échanger librement, partager leurs expériences… et bien sûr, leurs cartes de visite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T13:30:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/sensor-iel1

cordemais Port de, 44360 Cordemais Cordemais 44360 Loire-Atlantique



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