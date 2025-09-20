Sentences, proverbes et punchlines : parcours poétique au musée Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis

Sentences, proverbes et punchlines : parcours poétique au musée Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Sentences, proverbes et punchlines : parcours poétique au musée Samedi 20 septembre, 15h00 Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Seine-Saint-Denis

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Bienvenue dans un “musée de mots”, sous les auspices d’Eluard, poète de l’amour, de l’engagement et du jeu ! Le linguiste Julien Barret propose une balade poétique sur le thème de la forme brève, depuis l’Empire romain jusqu’aux punchlines de NTM. En confrontant les proverbes dada et surréalistes avec les sentences écrites sur les murs du carmel, les visiteurs sont invités à jouer avec les mots.

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22bis Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 33183722457 https://musee-saint-denis.com [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/142_musee-dart-et-dhistoire-paul-eluard-a-saint-denis »}] Fondé en 1625, le monastère des Carmélites fut construit sous la surveillance de sept religieuses originaires d’Amiens qui s’installèrent dans un premier temps dans le pavillon situé à l’angle de la cour d’entrée du musée et de l’actuelle rue Gabriel Péri. La première pierre de l’église primitive fut posée en 1628 par la reine Marie de Médicis.

En 1770, alors que le Carmel connaît une grave crise financière, l’arrivée d’une illustre pensionnaire sauve le couvent de la saisie : il s’agit de Madame Louise de France, septième fille de Louis XV. Le roi se rendra dès lors de nombreuses fois au carmel de Saint-Denis pour y rendre visite à sa fille. Avec l’appui de son père, Madame Louise y entreprendra de nombreux travaux.

Depuis 1981, le bâtiment est occupé par le musée d’art et d’histoire Paul Eluard. Métro : ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3 RER : ligne B gare de La Plaine-Stade de France puis bus 230 jusqu’à Porte de Paris ; ligne D gare de Saint-Denis puis tram T8 arrêt Pierre de Geyter Bus : 170, 239, 253, 255, 353 arrêt Porte de Paris Tramway : T8 arrêt Porte de Paris ou Pierre de Geyter Parking public : Porte de Paris Velib : station Franciade

Balade poétique « Sentences, proverbes et punchlines »

J. Barret