Sentez Vous Bien Parc de Maurepas Rennes 1 juillet 2025

Sentez Vous Bien Parc de Maurepas Rennes 1 – 18 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite, sans inscription

Activités sportives et de loisirs en extérieur

En partenariat de la ville de Rennes, la JA Rennes vous propose un programme d’activités gratuites ouvertes à tous dans le quartier 6 au parc de Maurepas du 01/07 au 18/07.

Vous pouvez retrouver les actvités, les lieux et les horaires [ici](https://www.jeannedarcasso.com/sentez-vous-bien/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-01T12:15:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T15:00:00.000+02:00

Parc de Maurepas 15 boulevard Paul Painlevé Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine