Sentez-vous sport ! Parthenay
Sentez-vous sport ! Parthenay samedi 13 septembre 2025.
Sentez-vous sport !
Boulevard Georges Clemenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
Ne manquez pas la Fête du Sport et son programme riche en découvertes, au centre aquatique Gâtinéo !
Samedi 13, les clubs Sport Nautique Parthenay, Triathlon Club de Gâtine, Club Aquatique de la Région de Parthenay et les piscines de Gâtines vous invitent à la découverte de l’eau. Natation, triathlon, plongée, natation artistique et bébé nageur seront présentés à travers des animations et ateliers pour tous les âges, toute la journée.
Dimanche 14, le service des sports proposera des activités bien-être gym douce, marche aquatique et bien d’autres ateliers vous attendent pour bouger en douceur durant ce week-end sportif, ludique et convivial. .
Boulevard Georges Clemenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr
English : Sentez-vous sport !
German : Sentez-vous sport !
Italiano :
Espanol : Sentez-vous sport !
L’événement Sentez-vous sport ! Parthenay a été mis à jour le 2025-08-11 par CC Parthenay Gâtine