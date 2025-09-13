Sentez-vous sport ! Parthenay

Boulevard Georges Clemenceau Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Ne manquez pas la Fête du Sport et son programme riche en découvertes, au centre aquatique Gâtinéo !

Samedi 13, les clubs Sport Nautique Parthenay, Triathlon Club de Gâtine, Club Aquatique de la Région de Parthenay et les piscines de Gâtines vous invitent à la découverte de l’eau. Natation, triathlon, plongée, natation artistique et bébé nageur seront présentés à travers des animations et ateliers pour tous les âges, toute la journée.

Dimanche 14, le service des sports proposera des activités bien-être gym douce, marche aquatique et bien d’autres ateliers vous attendent pour bouger en douceur durant ce week-end sportif, ludique et convivial. .

Boulevard Georges Clemenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr

