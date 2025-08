Sentez-vous sport Saint-Junien

Sentez-vous sport Saint-Junien samedi 13 septembre 2025.

Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

2025-09-13

L’A.S. Saint-Junien Office Des Sports organise la semaine Sentez-vous sport avec la participation de ses associations sportives.

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir au plus grand nombre une activité physique et sportive encadrée. Durant toute la semaine, les associations sportives de l’ASSJ ODS vous accueilleront sur les différents sites sportifs de la ville pour vous faire découvrir et essayer leurs activités.

Rendez-vous toute la semaine pour cette grande fête du sport. Venez nombreux vous initier, en toute convivialité, à un sport ou une activité physique. Ouvert à tous les publics ! .

Sur les différents terrain de sport Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 44 07 cdassj@sfr.fr

