Sentier botanique et chemin Land’Art Village de Marson Rou-Marson

80 espèces identifiées et 37 œuvres réalisées par les bénévoles de l’association.

Les créations de cette année se sont inspirées des vieilles chansons françaises .

Plaquette de visite disponible à l’entrée du chemin sur la place face au château.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 8h à 19h. .

Village de Marson Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 50 47 mairie@rou-marson.fr

English :

80 species identified and 37 works created by the association?s volunteers.

German :

80 identifizierte Arten und 37 Werke, die von den Freiwilligen der Organisation erstellt wurden.

Italiano :

80 specie identificate e 37 opere realizzate dai volontari dell’associazione.

Espanol :

80 especies identificadas y 37 obras creadas por los voluntarios de la asociación.

