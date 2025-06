Sentier de découverte de l’aqueduc romain Meyrargues Bouches-du-Rhône

Sentier de découverte de l’aqueduc romain 13650 Meyrargues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 3400.0 Tarif :

Sur les traces des vestiges de l’aqueduc romain de Traconnade

https://www.meyrargues.fr/ +33 4 42 57 50 09

English :

Tracing the remains of the Roman aqueduct at Traconnade

Deutsch :

Auf den Spuren der Überreste des römischen Aquädukts von Traconnade

Italiano :

Sulle tracce dei resti dell’acquedotto romano di Traconnade

Español :

Tras los restos del acueducto romano de Traconnade

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Provence Tourisme