Sentier de découverte des papillons du Grand Site Sainte-Victoire avec un livret pédagogique Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Sentier de découverte des papillons du Grand Site Sainte-Victoire avec un livret pédagogique Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône 1 juillet 2025

Sentier de découverte des papillons du Grand Site Sainte-Victoire avec un livret pédagogique

Sentier de découverte des papillons du Grand Site Sainte-Victoire avec un livret pédagogique 13114 Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Une randonnée découverte d’une demi-journée pour découvrir les papillons de jour du Grand Site Sainte-Victoire et leurs habitats au moyen d’une carte présentant deux « spots » sur les versants nord et sud de la montagne Sainte-Victoire.

http://www.grandsitesaintevictoire.com/ +33 4 42 26 67 37

English :

A half-day hike to discover the butterflies of the Grand Site Sainte-Victoire and their habitats, with a map showing two « spots » on the northern and southern slopes of Mont Sainte-Victoire.

Deutsch :

Eine halbtägige Entdeckungswanderung, bei der Sie die Tagfalter der Grand Site Sainte-Victoire und ihre Lebensräume anhand einer Karte mit zwei « Spots » an den Nord- und Südhängen des Berges Sainte-Victoire kennenlernen.

Italiano :

Un’escursione di mezza giornata alla scoperta delle farfalle del Grand Site Sainte-Victoire e dei loro habitat attraverso una mappa che mostra due « spot » sul versante nord e sud della montagna Sainte-Victoire.

Español :

Una excursión de medio día para descubrir las mariposas del Grand Site Sainte-Victoire y sus hábitats mediante un mapa que muestra dos « puntos » en las laderas norte y sur de la montaña Sainte-Victoire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-05-30 par Provence Tourisme / Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]