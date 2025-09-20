Sentier de la Soie : à la découverte du patrimoine industriel. Maison du Parc du Pilat Pélussin

Sentier de la Soie : à la découverte du patrimoine industriel. 20 et 21 septembre Maison du Parc du Pilat Loire

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En parcourant le sentier de la soie, vous partez à la découverte du patrimoine industriel de Pélussin. Son empreinte est toujours bien visible dans le paysage avec ses grands bâtiments de pierres et ses toits en shed.

Ce circuit sans grande difficulté qui peut être découvert lors d’une balade familiale est jalonné de 8 panneaux d’interprétation.

La vallée du Régrillon et ses usines, la roue de l’usine brûlée, l’usine à acide gallique et la vie ouvrière… n’auront plus de secret pour le promeneur.

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

commune de Pélussin