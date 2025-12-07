Sentier de Noël et Marché de Noël canin à Kolbsheim Kolbsheim

Kolbsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07

2025-12-07

Un marché de Noël pour le moins original, dédié… à nos amis les chiens ! 1000 m2 consacrés aux articles et activités canines. De quoi faire plaisir à vos fidèles compagnons pour Noël.

Et pour que les maîtres ne soient pas en reste, bien d’autres activités sont au programme sentier féérique en forêt, rencontre avec le Père Noël, balades à poney, ateliers créatifs pour les enfants… 0 .

Kolbsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 00 31

