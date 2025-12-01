Sentier de Noël Pfulgriesheim

Place de la Mairie Pfulgriesheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-01 17:00:00

fin : 2026-01-11 23:00:00

2025-12-01

Pour le plus grand bonheur des enfants, des adultes rêveurs, des familles… Le centre-village de Pfulgriesheim se pare de ses plus beaux habits à l’occasion de Noël des personnages emblématiques de Disney font partis du décor. Retrouvez le village de Noël, des fenêtres à thèmes en 3D, un calendrier de l’Avent géant, conte de Hansel et Gretel et bien d’autres personnages à découvrir ! 0 .

Place de la Mairie Pfulgriesheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 57 05 14

L’événement Sentier de Noël Pfulgriesheim a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg