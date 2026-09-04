Informations pratiques

Pfulgriesheim

Sentier de Noël

Place de la Mairie Pfulgriesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-01 17:00:00

fin : 2027-01-15 23:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Déambulez au travers de ce décor enchanteur de Noël avec les personnages Disney, le calendrier de l’Avent géant, les fenêtres à thèmes. Lumières, couleurs, animations, un joli parcours qui vous plongera dans la féérie de ce merveilleux temps de Noël.

La Place de la Mairie de Pfulgriesheim se pare de ses plus beaux vêtements pour émerveiller petits et grands durant la plus belle période de l’année.

Un décor enchanteur, des personnages, des lumières, qui offrent un spectacle unique au cœur du Beau Jardin.

Le sentier de Noël est visible en journée et illuminé à partir de 16h30 jusqu’à 23h tous les jours du lundi au dimanche. 0 .

Place de la Mairie Pfulgriesheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 57 05 14

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English :

Stroll through this enchanting Christmas setting with Disney characters, the giant Advent calendar, and themed windows. Lights, colors, and entertainment—a delightful journey that will immerse you in the magic of this wonderful Christmas season.

L’événement Sentier de Noël Pfulgriesheim a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg