Informations pratiques

Waltenheim-sur-Zorn

Sentier de Noël

Waltenheim-sur-Zorn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 17:00:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Sentier de Noël le long du canal entre Mommenheim et Waltenheim. Plusieurs animations et petite restauration sur place.

De la féérie, des illuminations, de la musique de Noël, des gourmandises, des jeux, tout ça sur le parcours de la piste qui unie Waltenheim sur Zorn et Mommenheim. Une soirée inoubliable vous y attend, sixième édition en 2026. L’AIPZ en partenariat avec l’ASCL termine l’année en beauté. 0 .

Waltenheim-sur-Zorn 67670 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 53 52 mairie.waltenheim@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas trail along the canal between Mommenheim and Waltenheim. Lots of entertainment and light refreshments on site.

L’événement Sentier de Noël Waltenheim-sur-Zorn a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg