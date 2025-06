Sentier découverte | Domaine de Perreau Lieu-dit Perreau Saint-Michel-de-Montaigne 2 juillet 2025 10:00

Dordogne

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Le Domaine de Perreau organise une animation « sentier découverte » , autour de la découverte de l’agriculture biologique, faune et flore et sur le métier de vigneron.

SUR RESERVATION

Lieu-dit Perreau Domaine de Perreau

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 98 36 contact@domainedeperreau.com

English : Sentier découverte | Domaine de Perreau

The Domaine de Perreau is organizing a « discovery trail » event, focusing on organic farming, flora and fauna, and the winemaking profession.

ON RESERVATION

German : Sentier découverte | Domaine de Perreau

Die Domaine de Perreau organisiert eine Animation « Entdeckungspfad » , bei der es um die Entdeckung der biologischen Landwirtschaft, Fauna und Flora und um den Beruf des Winzers geht.

AUF RESERVIERUNG

Italiano :

Il Domaine de Perreau organizza un « percorso di scoperta », incentrato sull’agricoltura biologica, la flora e la fauna e la professione del viticoltore.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Espanol : Sentier découverte | Domaine de Perreau

El Domaine de Perreau organiza un « recorrido de descubrimiento » centrado en la agricultura ecológica, la flora y la fauna y el oficio de viticultor.

RESERVA OBLIGATORIA

