Sentier urbain: commune touristique située à l’intérieur du secteur classé Patrimoine mondial de l’Unesco, au cœur de la vallée du Cher et sur l’itinéraire de la Loire à vélo, Savonnières dispose du label station verte et d’une fleur au concours des villes et villages fleuris .

https://www.tours-metropole.fr/ +33 2 47 70 37 37

English : Hundred Marches Trail

Savonnières is a tourist town in the Unesco World Heritage area, in the heart of the Cher valley and on the Loire à Vélo itinerary. It has been awarded the ‘Station Verte’ label and one flower in the ‘Towns and Villages in Bloom’ competition. The route offers beautiful views.

Deutsch : Hundert-Märsche-Weg

Stadtpfad: Savonnières ist eine Touristengemeinde im Unesco-Weltkulturerbe, im Herzen des Cher-Tals und auf der Loire-Radroute. Savonnières hat das Label « Grüne Station » und eine Blume im Wettbewerb der « blühenden Städte und Dörfer ».

Italiano :

Sentiero urbano: Savonnières è una città turistica del patrimonio mondiale dell’UNESCO, nel cuore della valle dello Cher e sulla pista ciclabile della Loira, che ha ottenuto il marchio di « stazione verde » e un fiore nel concorso « città e villaggi in fiore ».

Español : Sendero de las Cien Marchas

Recorrido urbano: Savonnières es una ciudad turística del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el corazón del valle del Cher y en la ruta ciclista del Loira. Ha recibido la etiqueta de « estación verde » y una flor en el concurso « Ciudades y pueblos en flor ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIT Centre-Val de Loire