Informations pratiques

Maisonsgoutte

Sentier des crèches – Eglise Saint Antoine

Grand rue Maisonsgoutte Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-13 09:00:00

fin : 2027-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

La crèche actuelle a été mise en place à partir de 1963, elle a remplacé l’ancienne avec ses statues de plâtre. Au fur et à mesure des années, celles-ci ont cédé la place à des statues en bois sculptées, œuvres de notre sculpteur local Bernard Ledermann, les frais ayant été pris en charge par le Conseil de fabrique et de généreux donateurs. Tous les personnages de la crèche sont en bois, bien sûr la Sainte Famille, mais aussi l’ange annonciateur, l’étable et l’étoile sans compter les bergers et les moutons. La structure et le fond du ciel sont mis en place par les membres du même Conseil de fabrique aidés par des bénévoles, et la décoration florale qui prend la suite est faite par l’équipe des dames fleuristes.

L’ancienne crèche ayant été conservée, elle aussi est mise en valeur et en lumière sous le clocher d’où on peut la voir de l’extérieur en arrivant à l’église . .

Grand rue Maisonsgoutte 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 25 59 50 jeanphilippeschieber67@gmail.com

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English :

L’événement Sentier des crèches – Eglise Saint Antoine Maisonsgoutte a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé