Sentier des crèches Église Saint-Martin Eschbach

Sentier des crèches Église Saint-Martin

Rue de Laubach Eschbach Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-30 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

2025-11-30

[SENTIER DES CRÈCHES] La Nativité est mise en scène dans un paysage d’une beauté saisissante où rien n’est laissé au hasard, sous un ciel étoilé qui confère à l’ensemble profondeur et sérénité.

Une découverte surprenante, des détails insoupçonnés, un ciel étoilé paré de constellations, n’hésitez pas a vous plonger dans une atmosphère de souvenirs, de sérénité et de rencontre. Imaginez vous dans le paysage, comme si vous y étiez. Commencez votre chemin tout là haut prêt du moulin d’où le meunier regarde la vallée et où se déroule un événement inhabituel. Traversez le pont en pierre, vérifiez que la roue en bois activée par l’eau de la cascade entraîne correctement le soufflet et le marteau pilon de la forge, en tournant vers la gauche un tonnelier et un forgeron ont laissé leur atelier aux yeux des visiteurs. Revenez sur vos pas et prenez la direction de la vallée où, au loin, vous apercevez l’étable abandonnée. Laissez vous vous guider vers la lumière chaleureuse des lampions de la crèche et d’un lavoir pour découvrir enfin l’événement que le meunier observerait avec curiosité !

Crèche proposée dans le cadre du sentier des crèches d'Alsace.

Rue de Laubach Eschbach 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 16 59 16 crecheandco.eschbach@gmail.com

English :

[SENTIER DES CRÈCHES] The Nativity is staged in a strikingly beautiful landscape where nothing is left to chance, under a starry sky that lends depth and serenity to the whole.

German :

[Die Geburt Christi wird in einer atemberaubend schönen Landschaft inszeniert, in der nichts dem Zufall überlassen wird, und unter einem Sternenhimmel, der dem Ganzen Tiefe und Ruhe verleiht.

Italiano :

[La Natività è ambientata in un paesaggio di straordinaria bellezza, dove nulla è lasciato al caso, sotto un cielo stellato che conferisce profondità e serenità all’insieme.

Espanol :

[SENTIER DES CRÈCHES] La Natividad se sitúa en un paisaje de una belleza sorprendente, donde nada se deja al azar, bajo un cielo estrellado que confiere profundidad y serenidad al conjunto.

