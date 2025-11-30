Sentier des crèches Eglise Saint Martin Saint-Martin

Saint-Martin Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-30

fin : 2026-01-19

2025-11-30

Une fresque scénique de 3,50m sur 2,80 présente des passages marquants de la vie du Christ la fuite en Egypte, la destruction du temple de Jérusalem, la pêche miraculeuse de Tibériade, les noces de Cana et le Golgotha. Les personnages de la crèche, plus que centenaires, sont issus d’une donation de Marie-Anne Naegel, décédée le 03 septembre 1871 ils ont été récemment restaurés par Mme Hulné, habitante du village. .

Saint-Martin 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 10 55

