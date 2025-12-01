SENTIER DES LUCIOLES ET MARCHÉ DE NOËL À TOUR CAMPANETS DOMAINE TOUR CAMPANETS Le Puy-Sainte-Réparade

SENTIER DES LUCIOLES ET MARCHÉ DE NOËL À TOUR CAMPANETS

Vendredi 12 décembre 2025 de 18h30 à 21h30.

Samedi 13 décembre 2025 de 10h30 à 21h30.

Vendredi 19 décembre 2025 de 18h30 à 21h30.

Samedi 20 décembre 2025 de 10h30 à 21h30. DOMAINE TOUR CAMPANETS 3243 ROUTE DE ROGNES D15 Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:30:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20

Au cours de 2 week-ends, préparez-vous à plonger dans l’esprit festif du Marché de Noël au Domaine Tour Campanets … Poésie, Féerie et Magie sont au programme !

L’événement magique se déroulera les vendredis 12 et 19/12/2025 (de 18h30 à 21h30) et les samedis 13 et 20/12/2025 (de 10h30 à 21h30), transformant le domaine en un véritable village enchanteur.

Parcourez le marché des créateurs et artisans, où chaque stand regorge de merveilles faites main, et dénichez des trésors uniques pour vos proches.

En accès libre.

En soirée

Le Sentier des Lucioles en autonomie

Découvrez l’univers féerique et poétique imaginé par Emmanuelle Baude et un architecte de lumières dans les bois de Tour Campanets.

Départ toutes les 15 minutes de 18h30 à 21h00.



Balade avec spectacle conté

Laissez-vous emporter par les récits envoûtants de Jeannie Lefebvre, qui vous émerveillera avec deux représentations d’un spectacle conté.

A l’issue du spectacle, vous découvrirez le sentier des Lucioles en autonomie.

Sur place, vous trouverez

Bar à vins*, Foodtrucks et bar à gourmandises toute la journée

Venez partager la magie de Noël et créer des souvenirs inoubliables à Campanets !

Renseignements et réservations de 10h30 à 18h30 du lundi au samedi

Téléphone + 33 (0)4 42 61 86 91



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

DOMAINE TOUR CAMPANETS 3243 ROUTE DE ROGNES D15 Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

English :

Over 2 weekends, get ready to immerse yourself in the festive spirit of the Christmas Market at Domaine Tour Campanets … Poetry, enchantment and magic are on the program!

German :

Bereiten Sie sich an zwei Wochenenden darauf vor, in die festliche Stimmung des Weihnachtsmarktes auf der Domaine Tour Campanets einzutauchen … Poesie, Zauberei und Magie stehen auf dem Programm!

Italiano :

Per 2 fine settimana, preparatevi a immergervi nello spirito festivo del Mercatino di Natale del Domaine Tour Campanets… Poesia, incanto e magia sono in programma!

Espanol :

Durante 2 fines de semana, prepárese para sumergirse en el espíritu festivo del Mercado de Navidad del Domaine Tour Campanets… Poesía, encanto y magia en el programa

L’événement SENTIER DES LUCIOLES ET MARCHÉ DE NOËL À TOUR CAMPANETS Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2025-11-17 par Provence Tourisme