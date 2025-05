Sentier des passeurs dans le Haut-Florival Linthal Haut-Rhin, 7 juin 2025, Linthal.

Sentier des passeurs dans le Haut-Florival 79 rue du Hilsenfirst 68610 Linthal Haut-Rhin Grand Est

Randonnée et découverte historique sur le sentier des passeurs du Haut-Florival autour de Linthal.

http://www.chateauneuenbourg.fr/ +33 3 89 62 56 22

English :

Hiking and historical discovery on the Haut-Florival smugglers’ trail around Linthal.

Deutsch :

Wanderung und historische Entdeckung auf dem Pfad der Fährleute des Haut-Florival um Linthal.

Italiano :

Escursione e scoperta della storia del sentiero dei contrabbandieri dell’Haut-Florival intorno a Linthal.

Español :

Camine y descubra la historia de la ruta de los contrabandistas del Haut-Florival, en los alrededores de Linthal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace