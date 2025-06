Sentier des pierres sèches La Marre Jura

Sentier des pierres sèches La Marre Jura 1 juillet 2025

Sentier des pierres sèches A pieds Facile

Sentier des pierres sèches 39210 La Marre Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Le sentier des pierres sèches est idéal pour les familles. La balade est récréative entre découverte des cabordes et murgers et vues splendides sur la reculée de Blois-sur-Seille.

Facile

https://www.jura-tourism.com/itineraire/sentier-des-pierres-seches-2/ +33 3 84 44 62 47

English :

The dry stone path is ideal for families. It’s a leisurely stroll through the cabordes and murgers, with splendid views over the Blois-sur-Seille retreat.

Deutsch :

Der Trockensteinpfad ist ideal für Familien. Die Wanderung ist erholsam zwischen der Entdeckung von Cabordes und Murgers und herrlichen Ausblicken auf die Abgeschiedenheit von Blois-sur-Seille.

Italiano :

Il sentiero in pietra a secco è ideale per le famiglie. È un ottimo modo per scoprire le cabordes e i murgers e per godersi la splendida vista sul ritiro di Blois-sur-Seille.

Español :

El sendero de piedra seca es ideal para las familias. Es una buena manera de descubrir los cabordes y murgers y disfrutar de las espléndidas vistas sobre el retiro de Blois-sur-Seille.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data