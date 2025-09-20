Sentier des poètes alsaciens Parc André Hartmann Luttenbach-près-Munster

Sentier des poètes alsaciens 20 et 21 septembre Parc André Hartmann

Durée environ 2h, départ au parc Hartmann, devant le 1er panneau.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le sentier vous emmènera à la découverte de nos grands poètes et chansonniers alsaciens.

Le parc André Hartmann (situé en face de la gare) a été aménagé sous la magistrature de Frédéric Hartmann, entre 1866 et 1870. À côté du kiosque central (provenant de l'exposition artisanale de 1925) se trouve un rocher en granit portant une effigie en bronze du botaniste munstérien Frédéric Kirschleger (1804-1869).

Journées européennes du patrimoine 2025

