Sentier d’interprétation du Buchwald Boulay-Moselle Moselle

Sentier d'interprétation du Buchwald 57220 Boulay-Moselle Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 7000.0

Deux circuits composent ce sentier, l’un de 4,4 km et l’autre de 2,7 km qui peuvent être réalisés de manière indépendante. Ils visent à faire connaître le milieu de la forêt. A partir d’étapes signalées sur le parcours par des panneaux numérotés qui correspondent aux différents thèmes développés, les randonneurs ont accès aux informations sur la faune et la flore de leur environnement mais aussi plus généralement sur tous les phénomènes qui touchent de près ou de loin à la vie de la forêt.

Facile

https://www.paysboulageois.fr/ +33 3 87 79 52 90

English :

Two circuits make up this trail, one of 4.4 km and the other of 2.7 km that can be done independently. They are designed to introduce visitors to the forest environment. From stages indicated on the trail by numbered panels corresponding to the different themes developed, hikers have access to information on the fauna and flora of their environment but also more generally on all the phenomena that closely or remotely affect the life of the forest.

Deutsch :

Dieser Pfad besteht aus zwei Rundwegen, einem 4,4 km langen und einem 2,7 km langen, die unabhängig voneinander begangen werden können. Sie zielen darauf ab, die Umgebung des Waldes bekannt zu machen. Von den Etappen aus, die auf dem Weg mit nummerierten Schildern gekennzeichnet sind, die den verschiedenen entwickelten Themen entsprechen, haben die Wanderer Zugang zu Informationen über die Fauna und Flora ihrer Umgebung, aber auch ganz allgemein über alle Phänomene, die das Leben im Wald in irgendeiner Weise berühren.

Italiano :

Su questo sentiero ci sono due percorsi, uno di 4,4 km e l’altro di 2,7 km, che possono essere completati in modo indipendente. L’obiettivo è quello di conoscere l’ambiente forestale. Dalle tappe segnate sul percorso da pannelli numerati corrispondenti ai diversi temi sviluppati, gli escursionisti hanno accesso a informazioni sulla fauna e sulla flora del loro ambiente, ma anche più in generale su tutti i fenomeni che toccano da vicino o da lontano la vita del bosco.

Español :

Hay dos rutas en este sendero, una de 4,4 km y otra de 2,7 km, que se pueden completar de forma independiente. El objetivo es conocer el entorno forestal. A partir de las etapas marcadas en el recorrido por paneles numerados correspondientes a los diferentes temas desarrollados, los excursionistas tienen acceso a información sobre la fauna y la flora de su entorno, pero también, de forma más general, sobre todos los fenómenos que tocan de cerca o de lejos la vida del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Système d’information touristique Lorrain