Sentier d’interprétation « Sur les pas des mineurs de fer » – Bois 2 – Nyoiseau Carreau du Bois II, 49500 Nyoiseau Nyoiseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Association des mines de fer

Sur le site singulier des mines de fer de Nyoiseau, vous découvrirez le parcours d’interprétation « Sur les pas des mineurs de fer » qui retrace grâce à des panneaux et des scénographies, l’histoire du fer, des mines de fer et la vie quotidienne des mineurs.

A noter aussi qu’une guidée sera proposée chaque jour à 15 :00. A voir également sur le site du Carreau du Bois 2 : le collectif d’artistes de Centrale 7, l’artiste peintre Florent Maussion et le sculpteur designer Jimmix.

Carreau du Bois II, 49500 Nyoiseau Rue du Carreau, 49500 Nyoiseau Nyoiseau 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0680963441 http://minesdefersegre-nyoiseau.org

