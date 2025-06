Sentier du Grand Duc L’Hôpital Moselle

Sentier du Grand Duc Adultes Trail Facile

Sentier du Grand Duc
Rue de Cannes
57490 L'Hôpital
Moselle
Grand Est

Durée : 120 Distance : 5700.0 Tarif :

Le sentier du Grand Duc vous emmène à la découverte d’une partie sauvage de la Carrière du Barrois. Cette ancienne sablière offre aujourd’hui des panoramas de verdure, de points d’eau et d’impressionnantes falaises. C’est aussi devenu un refuge pour certaines espèces végétales et animales, dont certaines sont rares voire protégées. Ainsi, au gré de votre balade, vous pourrez apercevoir des papillons, des grenouilles, crapauds, oiseaux… et peut-être même le fameux grand duc, au crépuscule.

Facile

+33 3 87 92 84 76

English :

The Grand Duc trail takes you through a wild part of the Carrière du Barrois. Today, this former sand pit offers panoramic views of greenery, waterholes and impressive cliffs. It has also become a refuge for a number of plant and animal species, some of which are rare or even protected. So, as you stroll along, you may catch a glimpse of butterflies, frogs, toads, birds… and perhaps even the famous great horned owl at dusk.

Deutsch :

Der Pfad des Grand Duc führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch einen wilden Teil der Carrière du Barrois. Diese ehemalige Sandgrube bietet heute Panoramen von grünen Flächen, Wasserstellen und beeindruckenden Klippen. Sie ist auch zu einem Refugium für bestimmte Pflanzen- und Tierarten geworden, von denen einige selten oder sogar geschützt sind. So können Sie auf Ihrem Spaziergang Schmetterlinge, Frösche, Kröten, Vögel… und in der Abenddämmerung vielleicht sogar den berühmten Uhu sehen.

Italiano :

Il sentiero del Grand Duc conduce a una parte selvaggia della Carrière du Barrois. Questa ex cava di sabbia offre oggi viste panoramiche sul verde, sulle pozze d’acqua e sulle impressionanti scogliere. È diventato anche un rifugio per numerose specie vegetali e animali, alcune delle quali rare o addirittura protette. Passeggiando, potrete avvistare farfalle, rane, rospi, uccelli… e forse anche il famoso gufo reale al tramonto.

Español :

El sendero del Gran Duc le lleva a una parte salvaje de la Carrière du Barrois. Este antiguo arenal ofrece ahora vistas panorámicas de vegetación, charcas e impresionantes acantilados. También se ha convertido en refugio de numerosas especies vegetales y animales, algunas de ellas raras o incluso protegidas. Durante el paseo, podrá ver mariposas, ranas, sapos, pájaros… e incluso el famoso búho cornudo al atardecer.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-07 par Système d’information touristique Lorrain