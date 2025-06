Sentier du lavoir Beuzeville Eure

Sentier du lavoir

Sentier du lavoir 27210 Beuzeville Eure Normandie

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Partez à la découverte de l’histoire de Beuzeville suivez le balisage jaune.

Sur le chemin retrouver des panneaux qui content l’histoire de la commune. Lors de cette marche vous pouvez aussi entrer dans l’église Saint-Hélier, construite au XIIIe siècle et qui est composé de 19 verrières créées par François Décorchemont, un maître verrier.

Suivez le parcours pour descendre jusqu’au lavoir de Beuzeville, vous passerez ainsi de la ville à la nature.

http://ot-honfleur.fr/ +33 2 31 89 23 30

English : Sentier du lavoir

Follow the yellow signs to discover the history of Beuzeville.

Along the way, you’ll find signs telling the story of the commune. On this walk, you can also enter Saint-Hélier church, built in the 13th century and featuring 19 stained-glass windows created by master glassworker François Décorchemont.

Follow the trail down to the Beuzeville wash-house, where you’ll pass from town to nature.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geschichte von Beuzeville und folgen Sie der gelben Markierung.

Auf dem Weg finden Sie Schilder, die über die Geschichte der Gemeinde informieren. Auf dieser Wanderung können Sie auch die Kirche Saint-Hélier betreten, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde und aus 19 Glasfenstern besteht, die von François Décorchemont, einem Glasbläsermeister, geschaffen wurden.

Folgen Sie dem Weg hinunter zum Waschhaus von Beuzeville, so dass Sie von der Stadt in die Natur gelangen.

Italiano :

Seguite i cartelli gialli per scoprire la storia di Beuzeville.

Lungo il percorso troverete cartelli che raccontano la storia della città. Durante questa passeggiata è possibile entrare nella chiesa di Saint-Hélier, costruita nel XIII secolo e dotata di 19 vetrate create da François Décorchemont, un maestro vetraio.

Seguite il percorso fino al lavatoio di Beuzeville, dove passerete dalla città alla campagna.

Español :

Siga las señales amarillas para descubrir la historia de Beuzeville.

Por el camino, encontrará carteles que cuentan la historia de la ciudad. En este paseo también podrá entrar en la iglesia de Saint-Hélier, construida en el siglo XIII y que cuenta con 19 vidrieras creadas por François Décorchemont, maestro vidriero.

Siga la ruta hasta el lavadero de Beuzeville, donde pasará de la ciudad al campo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Normandie Tourisme