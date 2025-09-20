sentier du littoral du Fort-Carré Sentier du littoral du Fort-Carré Antibes

Avant d’aller visiter le Fort Carré, n’oubliez pas de faire un tour sur le nouveau chemin qui l’entoure. Après cinq mois de travaux, ce sentier est agréable à parcourir et offre des vues magnifiques. Grâce à l’aide du Conservatoire du Littoral, le chemin a été rendu plus sûr et la nature a été protégée. Ils ont rénové et délimité le sentier sur un kilomètre. Le vieux goudron a été remplacé par des matériaux qui respectent l’environnement, et des plantes ont été ajoutées sur les côtés pour aider l’eau à s’infiltrer. Sur la partie près de la mer, les pierres ont été cassées pour rendre la marche plus facile. Et maintenant, pour descendre vers le Port Vauban, c’est une pente douce, donc c’est beaucoup plus simple !

Sentier du littoral du Fort-Carré 06600 Antibes

