Sentier du patrimoine de Lama Lama village Lama

Sentier du patrimoine de Lama 20 et 21 septembre Lama village Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Boucle A/R durée 2H

Le départ de la boucle est situé sur la place du village où se trouve l’église paroissiale de San Lorenzu (15ième siècle). Vous circulerez dans les ruelles étroites du centre médiéval avant de rejoindre un sentier qui est également le point de départ pour gravir le Monte Astu (1535 m). Après une brève ascension vous atteindrez le petit plateau de Luzarellu, point dominant de l’itinéraire qui vous offrira un vaste panorama sur toute la région. Le retour emprunte un vallon qui était le potager de Lama puis, après une halte rafraîchissante à la « Funtana Bona », vous traverserez les anciennes terrasses de cultures que soutiennent d’innombrables murs de pierre sèche. Enfin, vous terminerez cette boucle en rejoignant le village par un site insolite, celui des caves à fromages de la maison Corallini.

Morphologie du terrain : Situé sur zone de moyenne montagne, le circuit parcours le village et sa proximité sur une distance de 2 km à faible dénivelé.

Appréciation esthétique : Richesses architecturales et paysagères (village classé « 4 fleurs »).

Végétation et espèces : Oléastres, oliviers centenaires, genévriers, maquis, prairies naturelles.

Lama village lama Lama 20218 Haute-Corse Corse

CCIRB