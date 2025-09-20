Sentier du patrimoine de Pioggiola Pioggiola Pioggiola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

COMMUNE : Pioggiola

LONGUEUR DU PARCOURS : 2 Km

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Tous publics

ÉTAT DU SENTIER : Très bon

Depuis le hameau de Forcili, blotti dans le couvert forestier, le Sentier du Patrimoine de Pioggiola emprunte des espaces parmi les mieux préservés de l’île. Dans un écrin de hautes montagnes granitiques, la vallée du Giussani était autrefois mise en valeur et parcourue de façon intensive, comme le rappellent d’innombrables vestiges de vergers, jardins potagers, murs, aires de battage, terrasses de cultures, fontaines et ponts, visibles sur le parcours.

En cheminant, en famille ou entre amis, le visiteur mettra ses pas dans ceux des générations qui nous ont précédés et qui nous ont légué l’expression d’une civilisation, le témoignage de la vie d’une communauté rurale montagnarde, en harmonie avec son environnement.

