Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty » La Maison Gaston Baty Pélussin

Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty » 20 et 21 septembre La Maison Gaston Baty Loire

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’histoire raconte que cet itinéraire était peu ou prou celui emprunté par Gaston Baty, homme de théâtre renommé, auteur, écrivain, chantre de la marionnette, qui aimait à se promener dans Pélussin lorsqu’il résidait dans sa maison de la Néranie.

Une promenade d’une durée de 1h30 à 2h pour découvrir la commune de Pélussin et ses nombreuses richesses historiques.

La Maison Gaston Baty 12 rue Gaston Baty 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://labatysse.wixsite.com/la-batysse

