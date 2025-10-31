Sentier Halloween Seltz

Sentier Halloween Seltz vendredi 31 octobre 2025.

Sentier Halloween

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Rencontrerez vous des créatures effrayantes ? Aurez-vous le courage d’emprunter le parcours Halloween ? De nombreuses créatures, plus étranges les unes que les autres, vous attendront. Il faudra se méfier des clowns tueurs, des zombies, des sorcières maléfiques et de l’attaque des tronçonneuses. Le Hand Ball Club vous met au défi dès 19h. Les enfants qui oseront tenter l’aventure et qui trouveront la solution de l’énigme, pourront se partager le trésor d’Halloween. Une occasion de sortir, de s’amuser en famille ou entre amis. Buvette et restauration extérieure / intérieure. .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 78 39 21

L’événement Sentier Halloween Seltz a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg