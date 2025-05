Sentier Lou caminot tranquilot Messanges Landes, 7 juin 2025, Messanges.

Sentier Lou caminot tranquilot Avenue de l’Océan 40660 Messanges Landes Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2200.0

Si vous cherchez un petit parcours de randonnée balisé, vous aimerez ces 2,2 km de chemin pédestre « Lou Caminot Tranquilot ». Une heure de balade sur l’ancienne dune du littoral entre pins maritimes et chênes-lièges.

English : Sentier Lou caminot tranquilot

If you’re looking for a short, signposted walk, you’ll love these 2.2 km of « Lou Caminot Tranquilot » footpath. A one-hour stroll along the ancient coastal dune between maritime pines and cork oaks.

Deutsch : Sentier pédestre Lou caminot tranquilot

Wenn Sie eine kleine, markierte Wanderstrecke suchen, werden Ihnen diese 2,2 km des Wanderwegs « Lou Caminot Tranquilot » gefallen. Eine Stunde lang wandern Sie auf der ehemaligen Küstendüne zwischen Strandkiefern und Korkeichen.

Italiano :

Se siete alla ricerca di una passeggiata breve e segnalata, apprezzerete questi 2,2 km di sentiero « Lou Caminot Tranquilot ». Una passeggiata di un’ora lungo l’antica duna costiera tra pini marittimi e querce da sughero.

Español : Sentier Lou caminot tranquilot

Si busca un paseo corto y señalizado, le encantarán estos 2,2 km del sendero « Lou Caminot Tranquilot ». Un paseo de una hora por la antigua duna costera entre pinos marítimos y alcornoques.

