Sentier ludique Aventures de Till et Froll Orbey

Sentier ludique Aventures de Till et Froll

344c Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-15

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-03-15

Sentier jalonné d’énigmes et de sculptures en bois. Carnet de route en vente à l’Office de Tourisme et dans les auberges de la station .

Situé en pleine nature, à 2 pas du Lac Blanc, le sentier ludique est un parcours agrémenté d’une histoire, une intrigue. Au fur et à mesure de votre avancée sur le parcours de 2 km, vous trouverez des jeux, des décors pour vous aider à résoudre une énigme. Till et Froll, nos joyeux lutins chamois vont vous accompagner tout au long de votre aventure.

Entrez dans un monde enchanté fait de lutins, d’animaux, de fées, de nos amis Hans et Clairette et de la sorcière. Il va émerveiller toute la famille. Pour pouvoir réaliser ce sentier et comprendre l’histoire et l’intrigue, vous devez au préalable vous munir du carnet de route, disponible dans nos bureaux d’accueil ou dans les auberges de la station du lac blanc.

Le carnet de route vous raconte l’histoire de Hans et ses amis Till et Froll. Il vous permet de comprendre le sentier et de mener l’enquête à travers diverses énigmes.

Pour jouer vous devez vous munir d’un stylo et du carnet de route (1 par famille est suffisant). 4 euros par carnet. Vous pourrez retrouver la liste des lieux où vous procurer le carnet ici http://www.sentier-ludique-lac-blanc.com/carnet-de-route/

La météo peut changer rapidement. Prévoyez des vêtements adaptés et de bonnes chaussures.

Avant de prendre la route, consultez la me´te´o du Lac Blanc.

Le départ se situe au lieu dit Blancrupt (1km après le Lac Blanc en direction du col du calvaire).

Commandez votre carnet de route du sentier ludique en ligne.

Partagez vos photos avec #SentierLudiqueLacBlanc .

344c Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Path marked out with riddles and wooden sculptures. Road book on sale at the Tourist Office and in the resort’s inns.

