Sentier nature du mont Canisy Benerville-sur-Mer Calvados

Sentier nature du mont Canisy 14910 Benerville-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 40 Distance : 2400.0 Tarif :

Le site offre quelques points de vues exceptionnels sur les marais de la Touques, les collines augeronnes, les falaises des Vaches Noires et sur la Côte Fleurie. Riche d’une faune et d’une flore propres aux pelouses calcicoles, il possède également d’importants vestiges du Mur de l’Atlantique.

English : Sentier nature du mont Canisy

This site offers some extraordinary landscapes on Touques marshes, Pays d’Auge hills, Vaches Noires cliffs and the Côte Fleurie. Including a rich fauna and flora that is characteristic of the calcareous soil, it also has outstanding vestiges of the Atlantic Wall.

Deutsch :

Das Gebiet bietet einige außergewöhnliche Aussichtspunkte auf die Touques-Sümpfe, die Augeron-Hügel, die Klippen von Vaches Noires und die Côte Fleurie. Es ist reich an der für Kalkgrasland typischen Flora und Fauna und verfügt außerdem über bedeutende Überreste des Atlantikwalls.

Italiano :

Il sito offre una vista eccezionale sulle paludi di Touques, le colline di Auger, le scogliere di Vaches Noires e la Côte Fleurie. Ricco di fauna e flora tipiche delle praterie calcaree, presenta anche importanti resti del Vallo Atlantico.

Español :

El lugar ofrece unas vistas excepcionales de las marismas de la Touques, las colinas de Auger, los acantilados de Vaches Noires y la Côte Fleurie. Rico en fauna y flora típicas de los pastizales calcáreos, cuenta también con importantes restos de la Muralla Atlántica.

