Sentier pédagogique – le bourg Viré, 4 juin 2025 07:00, Viré.

Saône-et-Loire

Sentier pédagogique le bourg Le Moulin gandin Viré Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2025-06-04

Venez découvrir les habitats, le verger, la jachère et la faune présente sur le site.

Parcourez 800 mètres de sentier et partez à la découverte de la nature qui nous entoure ! En chemin, petits et grands pourront découvrir la faune sauvage et ses habitats grâce aux différents aménagements présents haies, ripisylve, couvert fleuri, ruches et même une maison à insectes. Tout le sentier est équipé de panneaux explicatifs. Un parcours ludique, éducatif et accessible à tous pour découvrir la biodiversité.

Les experts de la Fédération propose des visites guidées et commentées tous les 2ème et 4ème mardi de juin à septembre pour à 14h30 ou sur réservation pour les groupes.

Créé à l’initiative de la Fédération Départementale des Chasseurs de Saône-et-Loire, ce sentier offre une immersion dans la richesse de notre patrimoine naturel. Notre objectif est de partager nos connaissances sur la biodiversité, la faune sauvage et notre engagement quotidien en faveur de la préservation de leurs habitats.

Adapté à tous les publics, des enfants aux seniors, ce sentier est idéalement situé dans l’environnement préservé du Moulin Gandin (locaux de la Fédération), à Viré.

Sur place, un grand parking et une aire de pique-nique sont à disposition, ainsi qu’une salle tout équipée qui peut-être louée pour associer la visite du sentier à une animation / un évènement. .

le bourg Le Moulin gandin

Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 92 71 fdc71@chasseurdefrance.fr

English : Sentier pédagogique

German : Sentier pédagogique

Italiano :

Espanol :

L’événement Sentier pédagogique Viré a été mis à jour le 2025-05-24 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès