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AGENDA · Toucy

Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup Lieu-dit Les Gilats Toucy

samedi 4 avril 2026 · Lieu-dit Les Gilats · Toucy

Informations pratiques

Début
samedi 4 avril 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Lieu
Lieu-dit Les Gilats
Adresse
La Pyramide du Loup
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif

Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-04-04

L’objectif de ce parcours est de faire vivre des sensations nouvelles, en utilisant d’autres sens que la vue. Privés de la vue, nous sommes invités à évoluer pieds nus à travers différents environnements pour les reconnaître grâce au toucher. Voici l’occasion de découvrir un animal en particulier pour chaque environnement.   .

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47  contact@lapyramideduloup.com

English : Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup

German : Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup

Italiano :

Espanol :

L’événement Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup Toucy a été mis à jour le 2025-11-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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