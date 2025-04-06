Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup Lieu-dit Les Gilats Toucy

Informations pratiques

Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-04-04

L’objectif de ce parcours est de faire vivre des sensations nouvelles, en utilisant d’autres sens que la vue. Privés de la vue, nous sommes invités à évoluer pieds nus à travers différents environnements pour les reconnaître grâce au toucher. Voici l’occasion de découvrir un animal en particulier pour chaque environnement. .

Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@lapyramideduloup.com

English : Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup

German : Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup

Italiano :

Espanol :

L’événement Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup Toucy a été mis à jour le 2025-11-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)