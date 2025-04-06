Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup Lieu-dit Les Gilats Toucy
samedi 4 avril 2026 · Lieu-dit Les Gilats · Toucy
Informations pratiques
Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup
Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-04-04
L’objectif de ce parcours est de faire vivre des sensations nouvelles, en utilisant d’autres sens que la vue. Privés de la vue, nous sommes invités à évoluer pieds nus à travers différents environnements pour les reconnaître grâce au toucher. Voici l’occasion de découvrir un animal en particulier pour chaque environnement. .
Lieu-dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@lapyramideduloup.com
English : Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup
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L’événement Sentier pieds nus à la Pyramide du Loup Toucy a été mis à jour le 2025-11-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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