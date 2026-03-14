Sentier pieds nus en forêt

Milhac-de-Nontron Dordogne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-06

Vivez une expérience sensorielle originale en parcourant un sentier spécialement aménagé… pieds nus ! Entre écorces, sable, mousse et autres textures naturelles, cette balade invite petits et grands à se reconnecter à leurs sens et à la forêt. Un moment ludique, relaxant en famille. Sur réservation.

Vivez une expérience sensorielle originale en parcourant un sentier spécialement aménagé… pieds nus ! Entre écorces, sable, mousse et autres textures naturelles, cette balade invite petits et grands à se reconnecter à leurs sens et à la forêt. Un moment ludique, relaxant et accessible en famille. Sur réservation. .

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 61 12 04 laforetdemerveille@gmail.com

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English : Sentier pieds nus en forêt

Enjoy an original sensory experience on a specially-designed trail? barefoot! Among bark, sand, moss and other natural textures, this walk invites young and old to reconnect with their senses and the forest. A fun, relaxing moment for all the family. Reservations required.

L’événement Sentier pieds nus en forêt Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2026-03-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin