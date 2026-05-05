Sentier poétique à Issac, Sentier poétique Issac, Issac

Sentier poétique à Issac 26 – 28 juin Sentier poétique Issac Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Le sentier poétique à Issac, circuit d’environ 3 km, a été créé par les enfants de l’école d’Issac.

Cette balade prend la forme d’un jeu à la recherche des poèmes qui vous accompagnent tout au long du sentier.

Au détour des chemins, découvrez également les œuvres artistiques de Christophe Besse et Eric Solé.

Le support du sentier est à retrouver ici: https://tourisme-isleperigord.com/wp-content/uploads/2025/10/Support-sentier-poetique-2025.pdf

Le départ se trouve au niveau du parking de la rue St-Avit.

Sentier poétique Issac rue saint avit issac Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/wp-content/uploads/2025/10/Support-sentier-poetique-2025.pdf »}]

Cette balade d’environ 3 km prend la forme d’un jeu à la recherche des poèmes qui vous accompagnent tout au long du sentier.