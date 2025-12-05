Sentier selfie des lutins Piriac-sur-Mer
Quai de Verdun Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Au cœur d’un décor de sapins illuminés, venez déambuler et vous prendre en photo, entre amis ou en famille, pour des souvenirs inoubliables ! .
Quai de Verdun Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
L’événement Sentier selfie des lutins Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44