Sentier thématique L’Héritage des 7 Frères Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Sentier thématique L’Héritage des 7 Frères

Sentier thématique L’Héritage des 7 Frères 9 Place de l’Ambiance 74300 Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Continuez l’aventure du Maitre du Nombre d’Or avec ce nouveau sentier « L’Héritage des 7 Frères », au départ des Carroz.

Ce nouvel itinéraire ludique emmène les randonneurs sur les traces d’une légende de village.

+33 4 50 90 00 04

English :

Continue the adventure of the Maitre du Nombre d’Or with this new trail « L’Héritage des 7 Frères », starting in Les Carroz.

This fun new itinerary takes hikers in the footsteps of a village legend.

Deutsch :

Setzen Sie das Abenteuer des Maitre du Nombre d’Or mit diesem neuen Wanderweg « L’Héritage des 7 Frères » fort, der in Les Carroz beginnt.

Dieser neue spielerische Weg führt die Wanderer auf die Spuren einer Dorflegende.

Italiano :

Continuate l’avventura del Maitre du Nombre d’Or con il nuovo percorso « L’Héritage des 7 Frères », con partenza da Les Carroz.

Questo nuovo e divertente percorso porta gli escursionisti sulle tracce di una leggenda del villaggio.

Español :

Continúe la aventura del Maitre du Nombre d’Or con este nuevo sendero « L’Héritage des 7 Frères », que comienza en Les Carroz.

Esta nueva y divertida ruta lleva a los senderistas tras las huellas de una leyenda del pueblo.

