Sentier thématique Voyage céleste avec Hypatie Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Sentier thématique Voyage céleste avec Hypatie Arâches-la-Frasse Haute-Savoie 1 juillet 2025

Sentier thématique Voyage céleste avec Hypatie

Sentier thématique Voyage céleste avec Hypatie Flaine Les Gérats 74300 Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Continuez l’aventure du Maitre du Nombre d’Or avec le « voyage céleste avec Hypatie » ! Ce sentier thématique valorise le patrimoine naturel de Flaine par un concept itinérant, ludique et pédagogique.

+33 4 50 90 80 01

English : Theme trail: Voyage céleste avec Hypatie

Continue the adventure of the Master of the Golden Number with the “voyage céleste avec Hypatie”! This themed trail showcases Flaine’s natural heritage in a fun and educational way.

Deutsch :

Setzen Sie das Abenteuer des Meisters der Goldenen Zahl mit der « Himmlischen Reise mit Hypatia » fort! Dieser Themenpfad wertet das Naturerbe von Flaine durch ein wanderndes, spielerisches und pädagogisches Konzept auf.

Italiano :

Continuate l’avventura del Maestro del Numero d’Oro con il « viaggio celeste con Ipazia »! Questo percorso tematico presenta il patrimonio naturale di Flaine in modo divertente ed educativo.

Español :

Continúe la aventura del Maestro del Número de Oro con el « viaje celeste con Hypatia » Este recorrido temático muestra el patrimonio natural de Flaine de forma lúdica y pedagógica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme