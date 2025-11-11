Sentiers Brumeux témoignages mémoires de guerre en Pays de Caux Val-de-Saâne

118 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime

Début : 2025-11-11 14:30:00

fin : 2025-11-11 20:00:00

2025-11-11

Son et lumière autour des témoignages locaux de mémoires de guerre secteurs Biville la Baignarde, Tôtes, Val de Saâne et leurs alentours. Invitée d’honneur Agnès Hollard, petite fille de Michel Hollard dit « L’homme qui sauva Londres ». .

118 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15 bibliovaldesaane@gmail.com

