Sentiers des fontaines Lama village Lama

Sentiers des fontaines Lama village Lama samedi 20 septembre 2025.

Sentiers des fontaines 20 et 21 septembre Lama village Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Randonnée libre

Le chemin de Funtana di u Canale , route du haut du village , 20 min A/R.

De l’entrée du village, rejoindre l’église « Notre Dame de la visitation et Saint Laurent », emprunter la route qui s’élève à votre droite vers le haut du village. Après un parcours de 600 m un panneau de bois vous indique la fontaine.

Le chemin de Funtana Bona , route du haut du village (vers le complexe sportif ) , 30 min A/R.

De l’entrée du village, rejoindre l’église « Notre Dame de la visitation et Saint Laurent » , emprunter la route qui s’élève à votre droite vers le haut du village. Continuer en direction de la piscine municipale, avant le dernier virage un panneau de bois vous indique la fontaine. Cette fontaine qui est également sur le parcours du sentier du patrimoine.

Lama village lama Lama 20218 Haute-Corse Corse

Randonnée libre

F.Bona