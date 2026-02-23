Sentiers Plaisir Au coeur des paysages ouverts Saint-Blaise-la-Roche

Sentiers Plaisir Au coeur des paysages ouverts

rue principale Saint-Blaise-la-Roche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-06-29 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Partez avec Nathalie et Eric pour une boucle familiale au fil de la Bruche, entre forêts, prairies ouvertes, chapelle au joli point de vue et pâturages de l’AFP de la Bruchine. Une randonnée agréable pour observer la nature, comprendre le rôle des associations foncières pastorales et profiter d’un cadre paisible où patrimoine, agriculture et paysage se rencontrent.

Départ 14h parking de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Retour vers 17h

Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance 6,8 km. Dénivelé 115 m .

rue principale Saint-Blaise-la-Roche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

