Sentiers Plaisir Balade sur les hauteurs de La Broque La Broque

Sentiers Plaisir Balade sur les hauteurs de La Broque

Albet La Broque Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04 13:00:00

Regard sur l’AFP La Broque, passage en forêt communale, gros chêne, pâturages de Malplaquet, aux trois planchers, retour par le village de Fréconrupt et pâturages de l’AFP La Broque.

Départ 13h gare à Rothau. Retour vers 18h.

Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance 10 km. Dénivelé 350 m .

Albet La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

